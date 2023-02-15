طقس اليوم.. رياح مثيرة للغبار في 8 مناطق تشمل الرياض ومكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

وأضاف أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، ويمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (25 درجة بمكة المكرمة والدمام، و21 درجة بالمدينة المنورة، و28 درجة بالرياض، و26 درجة بجدة، و23 درجة في أبها).