طقس اليوم.. رياح نشطة وأتربة وغبار على معظم المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، طقساً بارداً وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.

ونوّه إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان وعسير والباحة، وكذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و24 درجة بالمدينة المنورة، و17 درجة بالرياض، و19 درجة بالدمام وتبوك، و30 درجة بجدة، و21 درجة في أبها).