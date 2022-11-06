طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 40كم/س مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع يصل الى مترين مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.