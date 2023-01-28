طقس اليوم .. سماء غائمة وضباب على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن الطقس سيكون مستقراً على معظم مناطق المملكة، مبيناً أن السماء ستكون غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

ونوه إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و31 درجة في جدة، و26 درجة بالمدينة المنورة، و17 درجة بالرياض، و19 درجة بالدمام، و18 درجة في أبها).