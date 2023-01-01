طقس اليوم.. هطول أمطار بمعظم المناطق وثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

ولفت إلى أن الرؤية الأفقية ستتأثر بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (29 درجة بمكة المكرمة، و23 درجة بالمدينة المنورة، و16 درجة بالرياض، و21 درجة بالدمام، و28 درجة في جدة، و19 درجة في أبها).