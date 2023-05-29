طلاب تعليم الشرقية يبدأون تجاربهم العلمية الثانية

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بدأ طلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية فعاليات تجاربهم العلمية الثانية أمس، ضمن برنامج “تجارب بيئة الجاذبية الصغرى” وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن طلبة المرحلة المتوسطة نفذوا تجربة “الطائرات الورقية” على الأرض بالتزامن مع تطبيقاتها في محطة الفضاء الدولية في بيئة الجاذبية الصغرى من قبل رواد الفضاء السعوديين، مشيرًا إلى مشاركة 344 طالبًا وطالبة يمثلون مراحل التعليم العام في هذه التجارب من خلال “انتشار الألوان السائلة” و”الطائرات الورقية”، و”انتقال الحرارة”.

وأشار إلى استمرار استقبال طلبة المدارس حتى الخميس المقبل، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” والذي يحتضن بين جنباته معارض السعودية “نحو الفضاء” الذي تنظمه الهيئة السعودية للفضاء، حيث يمكّن الطلبة من خوض رحلة استكشافية علمية عن قرب تمكنهم من الاطلاع وعمل التجارب والبحوث العلمية في مجال الفضاء، ورفع مستواهم العلمي وتشجيعهم على الابتكار، من خلال محاكاة الطيران، والنوم في الفضاء، والمتحف البصري، وألعاب الواقع الافتراضي، وتجارب رواد الفضاء، مع ورش عمل تعليمية وتثقيفية للطلبة، وصولًا لمنصة متابعة البث المباشر للمهمة العلمية.

ويهدف البرنامج إلى إشراك الطلاب عن طريق التفاعل اللحظي في التجارب العلمية التي تقام على متن المحطة الدولية للفضاء، وتعزيز نتائجها في مجال استكشاف الفضاء وخدمة البشرية، ودور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز الوعي المعرفي بعلوم الفضاء وإسهامه في تحسين جودة الحياة على الأرض، وإسهام برنامج المملكة لرواد الفضاء في تحقيق استكشافات مستقبلية في شتى المجالات.