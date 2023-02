طلاب قبارصة فازوا ببطولة في تركيا ثم قتلهم الزلزال!

المناطق_متابعات

بعد مرور أسبوع على واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي ضربت المنطقة، لا تزال القصص المأساوية التي خلّفها الزلزال المدمّر في سوريا وتركيا مستمرة بالطوفان.

ففي قصة أليمة أخرى، لقي فريق الكرة الطائرة يضم طلاباً من قبرصي الشمالية حتفهم ضمن 35 ألف ضحيّة خلفتها الكارثة.

ولقيوا الطلّاب مصرعهم بعدما فازوا بمباراة في تركيا.

في حين بلغ عددهم 24 شاباً وفتاة، وفقاً لموقع “channel4” الذي لم يذكر تفاصيل أخرى عن الحادث الأليم.

يشار إلى أن آخر إحصائيات رسمية في تركيا كانت سجلت ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 29605 أشخاص، وفقاً لإدارة الكوارث والطوارئ.

24 schoolchildren from N Cyprus went happily to bed on Sunday night in their 10 floor hotel. They’d won their volleyball matches on tour in Turkey that day. Life was good. Hours later every single one of them would be killed in the earthquake. ⁦@Channel4News⁩ tonight 5.30 pic.twitter.com/rF6Kqlcw1S

— alex thomson (@alextomo) February 12, 2023