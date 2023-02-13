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طلاب قبارصة فازوا ببطولة في تركيا ثم قتلهم الزلزال!

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 فبراير 2023 - 2:46 صباحًا

المناطق_متابعات

بعد مرور أسبوع على واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية التي ضربت المنطقة، لا تزال القصص المأساوية التي خلّفها الزلزال المدمّر في سوريا وتركيا مستمرة بالطوفان.

ففي قصة أليمة أخرى، لقي فريق الكرة الطائرة يضم طلاباً من قبرصي الشمالية حتفهم ضمن 35 ألف ضحيّة خلفتها الكارثة.

ولقيوا الطلّاب مصرعهم بعدما فازوا بمباراة في تركيا.

في حين بلغ عددهم 24 شاباً وفتاة، وفقاً لموقع “channel4” الذي لم يذكر تفاصيل أخرى عن الحادث الأليم.

29605 ضحية

يشار إلى أن آخر إحصائيات رسمية في تركيا كانت سجلت ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 29605 أشخاص، وفقاً لإدارة الكوارث والطوارئ.

 

ورغم تلك الأرقام ومع تأكيد المسؤولين عن احتمال ارتفاعها مجدداً، إلا أن الآمال بانتشال مزيد من الناجيين مازالت موجودة.

فقد أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الأحد، أن السلطات لم تفقد الأمل في العثور على أحياء.

كما قال إن قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن العالقين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة، وفق ما نقله تلفزيون “تي آر تي” التركي.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 فبراير 2023 - 2:46 صباحًا
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