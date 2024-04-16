طلاب وطالبات تعليم ينبع ينتظمون على مقاعد الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك

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انتظم يوم أمس الاثنين أكثر من 76 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم ينبع على مقاعد الدراسة، وذلك لاستكمال الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والإرشادية .

وبينت إدارة التعليم أنها استكملت جميع الخطط والترتيبات والاستعدادات في وقت سابق لاستقبال الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، وتهيئة بيئة مناسبة لعودة الطلبة، ومتابعة انتظام حضورهم، وتهيئة المباني، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية اللازمة، لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية، مشيدةً بجهود فرق العمل بالإدارة، ومديري ومديرات المدارس في نجاح خطة استقبال الطلبة.

كما أقامت إدارة التعليم بالمحافظة، حفل استقبال ومعايدة بمناسبة عيد الفطر بحضور مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي والمساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية والقيادات التعليمية ومديري الإدارات والمشرفين والموظفين، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.

فيما شاركت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي منسوبات التعليم حفل المعايدة الذي أقيم في مبنى الأقسام النسائية، كما شهدت المدارس تواجد مشرفي ومشرفات التعليم بالمحافظة للقيام بجولات ميدانية للمدارس، ومشاركة الطلاب والطالبات مشاعر الفرح والسرور والاحتفاء بعيد الفطر، والتي تخللها العديد من الفعاليات التربوية الهادفة وتوزيع الهدايا والألعاب المتنوعة، ومتابعة سير العملية التعليمية.