طلاب وطالبات خيركم يحصدون جُلّ جوائز مسابقة جامعة جدة للقرآن

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حصد طلاب وطالبات جمعية خيركم بجدة جوائز المراكز الأولى في مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في نسختها الـ 14 والذين حظيت برعاية وتشريف الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة.

وعبّر رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي عن سعادته بهذا التتويج والذي يأتي بعد أيام من حصول 5 من طلاب وطالبات الجمعية على المراكز الأولى في مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن وتلاوته في دورتها 24 على مستوى المملكة ، فيما أوضح أن تتويج طلاب وطالبات الجمعية في مختلف المحافل هو بفضل الله ثم الخطط الاستراتيجية والبرامج المتخصصة التي تؤهل الحفاظ والحافظات للمسابقات المحلية والدولية بإشراف نخبة من المتخصصين ، سائلاً المولى أن يكونوا لبنة صالحة لوطنهم ومجتمعهم.

هذا وقد جاءت أسماء الفائزين والفائزات من طلاب وطالبات خيركم والذين مثلوا جامعات المؤسس وجدة ، وإدارة التعليم بالمحافظة في المسابقة القرآنية على النحو التالي ، فئة البنين : ريان فواز الريمي وفاز بالمركز الأول بالفرع الأول ، محمد بلقاسم الشمراني وفاز بالمركز الثاني بالفرع الأول ، أنس يوسف عبدالجواد وفاز بالمركز الأول بالفرع الثالث ، مبارك جعفر جعفر ونال المركز الأول بالفرع الرابع محمد خالد بامسعود (من ذوي الاحتياجات الخاصة) وحصل علي المركز الأول في حفظ حفظ 15 جزءاً ، أما فئة البنات فعلى النحو التالي: هبة ماجد الصفدي ( من ذوي الاحتياجات الخاصة ) الأولى في الفرع الأول ، أصالة صالح الزهراني – الثانية بالفرع الأول ، عفراء عبدالفتاح جان – الأولى في الفرع الثاني ، علياء أحمد البصراوي – الثانية في الفرع الثاني ، آلاء إقبال محمد إسماعيل – الأولى في الفرع الرابع ، مريم حسن مساوى – الثانية في الفرع الرابع.