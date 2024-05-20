طلبة جامعة الملك عبدالعزيز يحققون المراكز الأولى في هاكثون جامعة جدة للوجستيات

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حقق طلاب كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول بمسار الأردوينو في هاكثون جامعة جدة للوجستيات بتقديم مشروع الخزنة الذكية بفريق عمل يضم العديد من الطلاب.

ويعرّف المشروع بنظام أمان متطور يعتمد على لوحة مفاتيح الخزنة مع إرسال رسالة تنبيه عند فتحها ويشتمل المشروع على حساسات lR ، وتتبع GPS ويمكنها إشعار المستخدم في حال تغير موقع الخزنة مع إرسال رابط لموقعها.

كما حققت طالبات كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول في مسار الرعاية الصحية في هاكثون جامعة جدة للوجستيات بتقديم مشروع Aero organs .

وهو مشروع طائرة بدون طيار مدمجة مع صندوق ذكي لنقل أعضاء الجسم البشري مثل الكلى والكبد يضمن المشروع نقل الأعضاء بسرعة وأمان وكفاءة ودقة عالية مع الحفاظ على سلامتها خلال عملية النقل.