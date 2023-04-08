طلب عاجل من الهلال لاتحاد الكرة بعد “أزمة مباراة الشباب”

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وجه مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول القرارات التحكيمية في مباراة الشباب والهلال في الدوري السعودي.

وتلقى الهلال خسارة ثقيلة أمام الشباب بنتيجة (0-3)، في مباراة الديربي التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” أن إدارة الهلال طالبت الاتحاد السعودي، إفادتها عن عمل تقنية الفيديو VAR في مباراة الشباب والهلال، وتزويدها بالمحادثة التي تمت ما بين حكم الـVAR ومساعده بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقها وعدم التدخل في حالة الطرد.

وأبدى عدد من لاعبي الهلال والإداريين، غضبهم الكبير من الآداء التحكيمي بقيادة ماجد الشمراني، في عدد من الأحداث خلال المباراة.

وتجمد رصيد الهلال عند 45 نقطة من 22 مباراة، بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر، بينما جاء الشباب في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.