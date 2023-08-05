طلب من ميسي التوقيع على قميصه.. فتلقى “عقابا فوريا”

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تلقى أحد عمال النظافة في ملعب إنتر ميامي الأميركي “عقابا فوريا” بعدما طلب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع على قميصه.

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الشاب كريستيان سالامانكا يعيش في ميامي منذ عام ونصف فقط، ويعمل مع شركة مسؤولة عن التنظيف في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية.

وأتيحت الفرصة لكريستيان للعمل في ملعب إنتر ميامي لأول مرة في حياته، لكنها ستكون الأخيرة بعد ما حدث له!

جاء ذلك بعما ترك مكانه واتجه فورا إلى حافلة النادي فور وصولها إلى مرأب الملعب، ورفع قميص الأرجنتين وطلب من “ليو” التوقيع عليه.

ووافق ميسي على التوقيع، لكن رجال الأمن اتجهوا فورا نحو كريستيان وأبعدوه عن المكان. وفي وقت لاحق، تلقى قرار فصله بشكل نهائي عن العمل.

كريستيان يتحدث

قال الشاب كريستيان في حوار مع صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية: