طهّر جسمك من السموم بتجنب هذه الأطعمة

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أوضحت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا سفيريدوفا، أن التخلي عن المعجنات والوجبات السريعة والحلويات، هو السبيل الوحيد لتطهير أجسامنا من السموم.

وكشفت الدكتورة يلينا في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» احتواء أجسامنا على سموم عديدة من أعراضها مثلا تهيج الجلد، والتورم، وسوء النوم، والتعب المزمن، مبينة كيف يمكن مساعدة الجسم على تطهير نفسه من السموم، وحددت وصفات تساعد في ذلك.

وشددت على أن الابتعاد عن تناول الكربوهيدرات والحلويات والوجبات السريعة والكحول والمشروبات الغازية، لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، هو السبيل لتخلص الجسم من السموم، ودعت إلى ضرورة اتباع نظام غذائي صحي كتناول عصائر الخضروات والفواكه.

ونصحت الخبيرة الروسية بتناول عصير الجزر والتفاح والبرتقال معاً، أو إعداد حساء الطماطم الغني بالفيتامينات والمعادن إضافة لاحتوائه على مادة اللايكوبين. كما وصفت الخبيرة مشروب شاي الأعشاب لفاعليته بتنقية الجسم من السموم بسرعة.