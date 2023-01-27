طواف السعودية 2023.. تنافسية عالمية تجمع 16 فريقاً من مختلف دول العالم

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تعود منافسات سباق طواف السعودية 2023 للانطلاق محملة بتاريخ مجريات السباق للعام الماضي، إذ تشتد المنافسة بين الدراج الهولندي ديلان جرونويجن، الذي حقق المركز الأول في “ترتيب المرحلة الفردية” لطواف السعودية 2022، وبين الألماني باسكال أكرمان الذي شارك في طواف الإمارات 2020 ظافرًا بالمرحلة الأولى، إلى جانب أسماء بارزة بينها الألماني جون ديجينكوب والهولندي سيس بول.

ويشارك الكولومبي سانتياغو بويتراغو لاعب فريق بحرين فيكتوريوس، مجددًا في طواف السعودية 2023، إذ يخطط هذه المرة لنجاحات أكبر لا سيما بعد أن حقق إنجازًا في طواف السعودية 2022، تمثل في قنص لقب المرحلة الثانية من السباق.

وأصبح طواف السعودية مصنعًا حقيقيًّا للنجوم في رياضة الدراجات الهوائية، إذ بات الألماني فيل باوهاوس بطل 2020 والبلجيكي مكسيم فان جيلز بطل 2022، من الأسماء اللامعة والشهيرة في اللعبة.

وبالعودة إلى الكولومبي سانتياغو بويتراغو، فإنه كان يفيض طموحًا كبيرًا خلال مشاركته العام الماضي في طواف السعودية، أوصله إلى لقب المرحلة الثانية في “أبو راكه”، وإنّ تاريخه حافل بالفوز بكثير من المراحل، فقد حقق خلال طواف إيطاليا الفوز في المرحلة 17، كما فاز بالمرحلة الأولى من طواف برغش الإسباني، ما يعني أنه قادم لتحقيق هدف كبير هذا العام، ما دفع فريقه بحرين فيكتوريوس إلى تسجيله مرة أخرى، وهو بدون شك المرشح الأول على خط البداية في المرحلة الأولى التي تنطلق من مطار العلا الدولي في 30 يناير.

وبالحديث عن طموحات دول الخليج العربي، فإن فِرقها تعمل على إثبات نفسها في منافسات السباق، وتحقيق مكتسبات جديدة، ويظهر ذلك من خلال استدعاء فريق البحرين فيكتوريوس لمتسابقين ذوي سرعة ومهارة عالية، من بينهم جونثان ميلان، أندريا باسكوالون، دوزان راجوفيتش، وهاينريش هوسلر.

كما أن فريق الإمارات العربية المتحدة يراهن كثيرًا على قدرات الألماني باسكال أكرمان ويهدف إلى إنهاء السباق معه، وكسب نقاط التصنيف العام مع الإيطالي دايفد فورمولو، الذي يدعمه المتسابق الألماني الجديد فيليكس جروستشاتنر.

وفيما يتعلق بفريق الدولة المستضيفة للبطولة، المملكة العربية السعودية، فالتعاون بين الاتحاد السعودي للدراجات وفريق موفي ستار سينعكس بشكل إيجابي على مشاركة المنتخب السعودي في المنافسات.

واختار الإستراليون اسمًا جديدًا لفريقهم وهو جايكو العلا، ليشارك مع الهولندي ديلان جرونويغن، الذي فاز بمرحلتين في طواف السعودية العام الماضي.

وفي سياق متصل، وباعتبار هذا الطواف جزءًا من طواف آسيا، تهدف البطولة إلى توفير أقصى المستويات لأفضل الفرق في القارة، وتحديدًا فريق تيرينجانو بوليجون من ماليزيا، وفريق يوكيو من اليابان.

ويتنافس في سباق طواف السعودية 2023 ،الذي يُقام من 30 يناير حتى 3 فبراير، 16 فريق هي: فريق كازاخستان – أستانا كازاخستان (سيس بول) البحرين – البحرين فكترويس (سانتياغو بويتراجو، أندريا باسكوالون) فرنسا – كوفيديس (روبين فرنانديز، سيمون كونسوني) (روبين جيوريرو جريجور موهليرجير،) إسبانيا – فريق موفي ستار أستراليا فريق جايكو العلا (ديلان جرونويجن، فيليكس إنجلهاردت) (جون ديجينكولب، كاسبر فان أودن) هولندا فريق دي اس ام الإمارات فريق الإمارات (دافيد فورمولو، باسكال أكرمان) (ماتيو مالوتشيلي) بلجيكا بينجول دبليو بي إسبانيا ايسكال تيل ايسكادل ايسكادي (زابير مكائيل أسبيرين)، الولايات المتحدة هيومن بوريد هيلث (جايس فان هوشكو باير اندريه كوتيه) النرويج أونو إكس (سورين ويرنسكجولد، إيرليند بليكرا) (أليساندرو فيديلي، جاك باور) Q.36.5 سويسرا إيطاليا فريق كوراتيك (إتيان فان إمبل، كاريل فاسيك)ماليزيا تيرينجانو بوليجون (يوسف ريغيغ، جامبلجامتز ساينباير) اليابان ريق يوكيو (ريمون كريدر، بنيامين براديس) السعودية المنتخب السعودي.

وقال المدير الرياضي لفريق “جايكو – العلا” للدراجات الهوائية مات وايت، أن واحدًا من الحوافز الكبيرة لحصد لقب طواف السعودية 2023، يكمن في أن مستضيف البطولة هو من يرعى فريقه.

مشيرا إلى أن لديهم خِيارات متعددة مع شبان الفريق ومن ضمنهم بطل الطريق الأوروبي تحت سن 23 فيليكس إنجلهارت، وسائق الدراجة الجبلية إلكسندر بالمر، وكذلك بطل U23 العالمي للتجربة سورين ويرنسكجولد (Uno-X)، الذين دعموا صفوف الفريق، معتبرًا كل مرحلة مهمة بالنسبة لهم للظفر بالبطولة.