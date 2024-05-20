طوكيو: تأجيل زيارة ولي العهد إلى اليابان

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أعلن سفير اليابان لدى السعودية، فوميو إيواي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أجل زيارته إلى اليابان نظرا لضرورة وجوده بجانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله”.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “أعلنت حكومة اليابان اليوم إرجاء زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى اليابان، وذلك بعد أن أبلغتها حكومة المملكة بضرورة بقاء سمو ولي العهد فيها بسبب الظروف الصحية التي يمر بها خادم الحرمين الشريفين. نتمنى له الشفاء العاجل وأن يمد الله بعمره”.