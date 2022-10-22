طيار كوبي يفر بطائرة روسية إلى الولايات المتحدة

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أعلنت سلطات مطار ميامي أن طيارا كوبيًا فر من بلاده إلى الولايات المتحدة بطائرة روسية ذات محرك هبط بها في ولاية فلوريدا الجمعة.

وقالت المصادر نفسها إن طائرة روسية الصنع من طراز أنتونوف “إيه ان2” حطت في مطار ديدكولييه في إيفرغلاس بجنوب فلوريدا حوالي الساعة 11,30 (15,30 ت غ).

وأضافت أن قائد الطائرة قال إنه “فر من بلاده وجاء من سانكتي سبيريتوس” وهي منطقة في وسط البلاد يحكمها الشيوعيون.

وكوبا هي الدولة الوحيدة التي يحكمها حزب واحد في الأمريكتين.

وقال الموقع الإلكتروني الإخباري “سيبركوبا” الذي نقل النبأ، إن الطيار يدعى روبن مارتينيز ويعمل في “الشركة الكوبية للخدمات الجوية” (إنسا).

وتوجهت شرطة الحدود الأمريكية إلى موقع هبوط الطائرة فور إبلاغها بالحادثة.

وغادر عدد كبير من الكوبيين بلدهم في الأشهر الأخيرة بسبب نقص المواد الأساسية وأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ ثلاثين عاما، لمحاولة الوصول إلى الولايات المتحدة.