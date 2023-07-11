“طيران الرياض”: إحذروا “المُحتالين”

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حذّرت شركة طيران الرياض المتقدمين للانضمام لفريق العمل من التعامل مع الإعلانات الاحتيالية والروابط المتداولة في المنصات الرقمية، والتي يتم من خلالها طلب مبالغ مالية كرسوم للتقديم على الفرص الوظيفية.

ونوهت في بيان (الإثنين) إلى أن طيران الرياض لن يقوم بطلب أي مدفوعات مسبقة أو تفاصيل بنكية شخصية أثناء عملية التقديم، داعية جميع المهتمين للتقديم على الفرص الوظيفية المتاحة عبر القنوات الرسمية.

وأبرمت شركة طيران الرياض في وقت سابق اتفاقية شراء 90 محركاً من طراز “GEnx” لتشغيل أسطول طائراته ذات البدن العريض “بوينج دريملاينر 787-9”.

يذكر أن شركة “طيران الرياض” تهدف لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول 2030.