«طيران الرياض» الراعي الرئيسي الجديد لأتلتيكو مدريد

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وقع طيران الرياض الناقل الجوي الجديد ونادي كرة القدم أتلتيكو مدريد الإسباني اتفاقية شراكة ليصبح طيران الرياض الراعي الرسمي وشريك الطيران الرسمي للنادي، إذ تعد أول رعاية رياضية لطيران الرياض منذ تأسيسه في شهر مارس من العام الحالي.

وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية ضمن رؤية مشتركة تطمح للتميز والابتكار حيث تسهم في الوصول إلى شريحة واسعة من الأفراد حول العالم، وبموجب هذه الاتفاقية، والتي تمتد لعدة سنوات، فإن شعار طيران الرياض سيكون في مقدمة القميص و الزي الرسمي للاعبي نادي أتلتيكو مدريد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس أن طيران الرياض دخل شراكة طويلة الأمد مع نادي أتلتيكو مدريد ليصبح الراعي الرسمي وشريك الطيران الرسمي للنادي، واصفاً هذه الشراكة بالتعاون المثالي الذي يجمع الالتزام بالتميز والشغف ويربط الأفراد والثقافات حول العالم.

وقال “أذهل طيران الرياض العالم بإطلاقه الهوية البصرية للفئة الأولى من الأسطول الرسمي بتصميمها الحديث وهذه الشراكة الاستثنائية في مسيرتنا نحو أولى رحلاتنا في 2025 نتطلع للتعاون المستمر مع شركاء النجاح في نادي أتلتيكو مدريد لنقدم تجارب فريدة لجماهير كرة القدم والمسافرين حول العالم.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد ميغيل أنخيل جيل عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: “يسرنا أن نرحب بطيران الرياض الراعي الرسمي الجديد للنادي إذ تمثل هذه الشراكة فرصة مميزة لتقديم أفضل التجارب لجماهير النادي ولدي ثقة أن هذه الشراكة ستدعم النادي ليصل لآفاق جديدة”.

و أكد أن طيران الرياض ونادي أتلتيكو مدريد سيقدمان التجربة الأمثل للتعاون والابتكار بمعايير استثنائية في قطاع الرياضة.

يذكر أن طيران الرياض والذي يتخذ الرياض العاصمة مقراً لإدارة عملياته التشغيلية؛ كان قد كشف عن الهوية البصرية الفريدة للفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائرته في معرض باريس الجوي من شهر يونيو لهذا العام.

وسيتبنى طيران الرياض أحدث التقنيات الرقمية للريادة في مجال الطيران وتتطلع إلى تقديم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة ممزوجة بطابع من كرم الضيافة السعودية الأصيلة، وستطلق أولى رحلاته عام2025 ؛ حيث ستربط عاصمة المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول 2030.