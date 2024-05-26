طيران ناس يبدأ عملياته التشغيلية لنقل 100 ألف حاج من 17 دولة في ثلاث قارات خلال موسم الحج 1445هـ

المناطق_الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن بدء عملياته التشغيليةلنقل أكثر من 100 ألف حاج من 17 دولة في ثلاث قارات خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ (2024) مستفيداً من توسع أسطوله وتضاعف عملياته في مراكز عملياته التشغيلية في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وتمتد الفترة التشغيلية لخطة طيران ناس للحج هذا العام إلى 73 يوماً،وتشمل 936 رحلة جوية لنقل حجاج من أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وستخدم عملياته خلال موسم الحج وجهات في 17 دولة، وهي بنغلاديش والهند وقيرغيزستان وكازاخستان وجزر القمر والمغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغانا ونيجيريا والكويت والبوسنة وتركيا وعمان.

كما يشارك طيران ناس أيضاً في مبادرة طريق مكة، التي تم إطلاقها عام 2019 كأحد برامج رؤية السعودية 2030 لخدمة ضيوف الرحمن، وتهدف إلى استقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر بالتواؤم مع أهداف برنامج تجربة الحجاج الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.