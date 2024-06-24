طيران ناس يتوج كرابع أفضل طيران اقتصادي بالعالم والأول في الشرق الأوسط

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توّج طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران اﻻقتصادي الرائد، بالمركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي في العالم للعام 2024 وذلك للسنة الثانية على التوالي،كما حافظ على صدارته كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2024 للمرة السابعة على التوالي، وفق منظمة سكاي تراكس العالمية التي تعد بمثابة جوائز الأوسكار في صناعة الطيران. وأهم معيار عالمي للتميز بين شركات الطيران.

وتسلم بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس التتويج بالتصنيف العالميخلال حفل أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن لإعلان جوائز سكاي تراكس السنوية لعام 2024.

وبهذه المناسبة، قال المهنا: “إن نجاح طيران ناس في تعزيز موقعه ضمن أفضل أربع شركات طيران اقتصادي في العالم والأول في قطاع الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط، هو نجاح يسجل باسم المملكة العربية السعودية التي باتت اليوم تتصدر دول العالم في مختلف الميادين ولاسيما في قطاع السفر والسياحة والطيران التي نالت نصيباً وافراً من اهتمام ومستهدفات رؤية السعودية 2030”. مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل ثقة ضيوف طيران الناس المسافرين، وتفاني الموظفين، والدعم الكبير الذي تحظى به شركات الطيران في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان حفظهما الله.

وأضاف أن “الحصول على هذه الجائزة للمرة السابعة على التوالي يعكس التزام طيران ناس المستمر بالتميز في المنتجات والخدمات ضمن خطته للتوسع والنمو التي أطلقها تحت شعار (نربط العالم بالمملكة)، بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ومع أهداف برنامج (ضيوف الرحمن) لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين “.

ويتم تحديد الفائزينبجوائز سكاي تراكس العالمية كل عام من خلال تصويت لقياس رضا ملايين المسافرين حول العالم عبر استطلاعات شاملة تجريها سكاي تراكس، مما يجعلها أكثر الجوائز تميزاً في صناعة الطيران على مستوى العالم.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.