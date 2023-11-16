طيران ناس يحتفل بتدشين أول رحلاته اليومية بين الرياض والبحرين

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احتفل طيران ناس الناقل الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، بإطلاق أول رحلاته اليومية المباشرة بين الرياض والبحرينالأربعاء 15 نوفمبر، بالتعاون معمطار البحرين الدولي وهيئة البحرين للسياحة والمعارض،مضيفاً البحرين إلى قائمة متزايدة من الوجهات الإقليمية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية عبر رحلات يومية من طيران ناس،وذلك وفقاً لاستراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها طيران ناس أوائل العام الماضي تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، وبالانسجام مع الاسراتيجية الوطنية للسياحة الرامية إلى جذب 100 مليون سائح سنوياً و300 مليون مسافر بحلول عام 2030، وربط المملكة مع 250 وجهة دولية.

وبهذه المناسبة جرى الاحتفال بالرحلة الأولى في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بحضور ممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض، كما لقيت الرحلة حفل استقبالفي مطار البحرين الدولي، كما نظمطيران ناسحفلاً في البحرينحضره ممثلون عن طيران ناس وكبار وكلاء السفر في البحرين.

وأعلن طيران ناس عن إضافة خط مباشر جديد بين جدة والبحرين بواقع رحلتين أسبوعياً ابتداءً من 7 ديسمبر المقبل.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكترونيwww.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.