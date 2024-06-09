طيران ناس يحتفي بوصول ضيوف الرحمن من المملكة المغربية ضمن مبادرة “طريق مكة”

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استقبل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، إحدى رحلاته لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1445هـ (2024م)، التي وصلت من المملكة المغربية إلى جدة يوم السبت 8 يونيو، ضمن عمليات طيران ناس التشغيلية المتواصلة لنقل أكثر من 100 ألف حاج من ثلاث قارات، وذلك ضمن مبادرة “طريق مكة”، أحد برامج رؤية السعودية 2030، لخدمة ضيوف الرحمن وإنهاء اجراءاتهم من بلادهم بسهولة ويسر.

واستقبل ممثلون لطيران ناس وشركة مطارات جدة الحجاج لدى وصولهم في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة،بالهدايا والورود وسط أجواء الضيافة السعودية، كما خصصت الشركة فرقاً تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات الحجاج وضمان راحتهم بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة.

وتمتد الفترة التشغيلية لخطة طيران ناس للحج هذا العام إلى 73 يوماً،وتشمل 936 رحلة جوية لنقل حجاج من أوروبا وآسيا وأفريقيا، في 17 دولة، وهي بنغلاديش والهند وقيرغيزستان وكازاخستان وجزر القمر والمغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وغانا ونيجيريا والكويت والبوسنة وتركيا وعمان.