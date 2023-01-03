طيران ناس يحقق نمواً مضاعفاً في الأداء والتشغيل خلال 2022

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حقق طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، نمواً مضاعفاً في أرقام الأداء والتشغيل خلال العام 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021، مسجلاً زيادة بنسبة 91% في أعداد الركاب، حيث ارتفع عدد المسافرين على رحلات طيران ناس إلى 8.7 ملايين مسافر خلال 2022، فيما بلغ عدد الرحلات 66 ألف رحلة، بزيادة تبلغ 45%، كما نمت السعة المقعدية بنسبة 46% ، في حين دشن طيران ناس 16 وجهة جديدة و30 خط سير جديد في 2022، ونما حجم أسطوله ليبلغ العدد الإجمالي 43 طائرة.

وأفاد الرئيس التنفيذي ، العضو المنتدب لـ “طيران ناس” بندر المهنا أن نسب النمو التي سجلها طيران ناس خلال العام 2022 تأتي في الأداء التشغيلي والعمليات وبرامج التوطين، لتعكس التزام الشركة بمواصلة التوسع تحت شعار نربط العالم بالمملكة، وتعزيزاً لمكانتها الرائدة كأفضل شركة في قطاع الطيران الاقتصادي بالشرق الأوسط وضمن أفضل 10 خطوط طيران في العالم من فئتها، كما تؤكد المضي قدما في الخطة الإستراتيجية للشركة مع استلام 8 طائرات جديدة إلى أسطولها من طراز إيرباص A320neo، وانضمام طائرتين إيرباص A330، التي ستسهم في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والتوسع في أسواق جديدة، إضافة إلى موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة عدد طلبيات الشراء لــ 250 طائرة، بالانسجام مع مستهدفات الرؤية 2030، وإستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، و250 وجهة عالمية و100 مليون سائح سنوياً.

وأشار المهنا إلى التزام الشركة بالتوطين للوظائف وتأهيل الكفاءات والمواهب السعودية الشابة وتمكين المرأة في قطاع الطيران، حيث أطلق طيران ناس في 2022 برنامج “مهندسي المستقبل”، لتوطين وظيفة هندسة وصيانة الطائرات وتخريج وتوظيف 150 مهندساً خلال السنوات المقبلة، وقد كانت باكورة البرنامج 30 مهندسا سعوديا، إضافة إلى قبول 100 مساعد طيار في برنامج “طياري المستقبل” للسعوديين.

وعلى مستوى المبادرات الثقافية وتبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع، خصص طيران ناس إحدى أحدث طائراته بالهوية البصرية لمبادرة “عام القهوة السعودية 2022” التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام 2022، بدعمٍ من “برنامج جودة الحياة”، أحد برامج رؤية المملكة 2030 إضافة إلى التفاعل مع المبادرة برعاية رحلتين إلى مزارع البن في الباحة وفي جازان للتعريف بالثقافة السعودية والمعالم السياحية والفرص التنموية في المناطق وتعزيز الهوية الوطنية، بدعم من إمارات المناطق.

وصُنف طيران ناس ضمن أفضل أربع بيئات عمل في المملكة للعام 2022، وفقًا للمسح السنوي الذي أجرته مؤسسة “بيست بليس تو وورك” العالمية، كما فازت بجائزة “سكاي تراكس” العالمية في 2022 للعام الخامس على التوالي، التي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفها ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران اقتصادي بالعالم، إضافة إلى جائزة “أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط”، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة “أبيكس” APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التصنيف 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.