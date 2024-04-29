طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات مباشرة أسبوعياً بين الرياض والجوف اعتباراً من 2 يونيو

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم عن إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين مدينة الرياض ومدينة الجوف في إطار جهوده لتلبية الطلب المتزايد وليمنح ضيوفه خيارات سفر أكثر.

واعتباراً من الثاني من يونيو، سيتم إعادة تسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض والجوف، مما يدعم فرص التنمية للمنطقة ويأتي هذا التوسع تماشياً مع استراتيجية الطيران الاقتصادي الرائد للنمو والتوسع بالرحلات الداخلية وبالتوازي مع الأهداف الوطنية للتنمية في قطاع الطيران المدني والقطاعات الأخرى.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.