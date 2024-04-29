أبرز الموادمنطقة الحدود الشماليةمنطقة الرياض

طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات مباشرة أسبوعياً بين الرياض والجوف اعتباراً من 2 يونيو

29 أبريل 2024 - 12:30 مساءً

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم عن إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين مدينة الرياض ومدينة الجوف في إطار جهوده لتلبية الطلب المتزايد وليمنح ضيوفه خيارات سفر أكثر.

 

واعتباراً من الثاني من يونيو، سيتم إعادة تسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الملك خالد الدولي بالرياض والجوف، مما يدعم فرص التنمية للمنطقة ويأتي هذا التوسع تماشياً مع استراتيجية الطيران الاقتصادي الرائد للنمو والتوسع بالرحلات الداخلية وبالتوازي مع الأهداف الوطنية للتنمية في قطاع الطيران المدني والقطاعات الأخرى.

أخبار قد تهمك

 

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com  أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

الوسوم
29 أبريل 2024 - 12:30 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى