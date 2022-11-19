ظاهرة أثارت الخوف والهلع.. أغنام تسير بحلقة دائرية لمدة 12 يومًا دون توقُّف في الصين

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أثار مقطع فيديو، تم تصويره في حظيرة أغنام شمال الصين حالة من الحيرة والدهشة، بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعجز العلماء عن تفسيره.

الفيديو تضمن مشهداً لقطيع من الأغنام تسير في دائرة متصلة لمدة 12 يومًا متواصلة دون توقف، حيث كانت تدور في حركة مستمرة في اتجاه عقارب الساعة داخل حظيرتها وأُصيبت صاحبة الأغنام بالذهول من تصرف قطيعها.

ورغم وجود 34 حظيرة للأغنام في المزرعة، لكن الأغنام الموجودة في الحظيرة 13 فقط هي التي تحركت في المشهد المنتشر، فيما لم يُعرف السبب الذي جعل الأغنام تتصرف بهذه الطريقة.

وقال خبراء: إن مرضاً يجعل بعض الحيوانات تبدو مشوشة وتبدأ في الدوران، ويمكن أن يؤدي داء الليستريات إلى التهاب جانب واحد من الدماغ ويمكن أن تكون الخراف مصابة به وتسبب في تصرفها بطريقة غريبة.