ظاهرة تاريخية تؤكد فوز البرتغال بكأس العالم قطر 2022.. ما هي؟

دائمًا ما تطرح كأس العالم بعض الحقائق المثيرة للفضول، وكانت هذه الإحصائيات الخاصة صحيحة في أعوام 2010 و 2014 و 2018، فهل ستكررها مرة أخرى هذا العام، في قطر 2022؟

إنه مرتبط بأكبر هداف في آخر بطولة أوروبية قبل كأس العالم، ويميل هؤلاء الأفراد وفرقهم إلى المضي قدمًا للفوز بكأس العالم، وحدث ذلك مع ديفيد فيــا وماريو جومــيز وأنــطوان جريزمان، والآن قد يحدث مع كريستيانو رونالدو.

هل سيحدث الآن مع البرتغال وكريستيانو رونالدو؟، لقد كان بعد كل شيء، أفضل هداف في آخر مرة، فعلى سبيل المثال في عام 2010، فاز أستوريان ديفيد فيا بكأس العالم بعد تسجيله خمـــسة أهداف في يورو 2008.

ومن ثم ماريو جوميز هو الذي سجل ثلاثة أهــداف في يورو 2012 وفاز بــكأس العـــالم في عام 2014، وأخيرًا، سجل جريزمان ستة أهداف في يورو 2016 و توج بطلاً للعالم في عام 2018، ويبدو أن الأرقام تلعب لصالح كريستيانو.