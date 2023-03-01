ظلام دامس وتدمير للطرق.. العاصفة البرتقالية تضرب أمريكا

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ضربت عاصفة رملية قوية ولاية تكساس الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث حولت السماء للون البرتقالي ودفعت السلطات لإصدار تحذير بشأن ضعف الرؤية على الطرق.

عاصفة قوية تضرب أمريكا

وبحسب “سي إن إن”، فإن العاصفة الرملية التي ضربت ولاية تكساس، وقعت على الساحل الغربي والشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسببت في تساقط ثلوج عنيفة ورياح قوية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي إضافة إلى ظروف الطرق الخطرة.

وأضافت أن ما يقرب من 50 مليون شخص تعرضوا في جميع أنحاء الشمال الشرقي للتنبيهات المتعلقة بالطقس الشتوي حيث تسببت عاصفة تسببت في أعاصير وألحقت أضرارًا بالرياح والبرد في اجتياح المنطقة من وسط الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تنتشر العاصفة التي تضرب الشمال الشرقي بشكل أكبر في شمال نيو إنجلاند اليوم الثلاثاتء، حيث يغلق الهواء البارد فوق المنطقة ويتساقط ثلوج من 4 إلى 8 بوصات، وفقًا لخدمة الطقس الوطنية.

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ومن المتوقع أيضًا أن تشهد مدينة نيويورك أكبر حدث ثلجي لموسم بلا ثلوج تقريبًا، لذا طالبت حاكم ولاية نيويورك كاثي هوشول من السكان الاستعداد لظروف السفر الخطرة، حيث تستعد الولاية للأمطار المتجمدة ومعدلات تساقط الثلوج المرتفعة وهبوب رياح تصل إلى 40 ميلاً في الساعة.

في غضون ذلك، لا تزال كاليفورنيا تتعافى من عاصفة شتوية كبيرة تسببت في ظروف شتوية غير مألوفة على ارتفاعات أعلى الأسبوع الماضي ، بما في ذلك تحذيرات نادرة من عاصفة ثلجية في الجزء الجنوبي من الولاية. تم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية يوم الاثنين، كما حوصر بعض السكان في جبال سان برناردينو بجنوب كاليفورنيا بسبب الثلوج منذ الأسبوع الماضي.

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وحوصر أيضًا أكثر من 600 طالب في ولاية كاليفورنيا، كان من المقرر أن يعودوا إلى منازلهم يوم الجمعة الماضي، لكنهم علقوا في معسكراتهم بسبب العاصفة، رافقت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا حافلات الأطفال إلى أسفل الجبل يوم الإثنين حتى يتمكنوا من ذلك لم شملهم مع عائلاتهم ، وفقًا لمتحدثة باسم منطقة مدرسة إيرفين الموحدة.