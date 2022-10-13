ظنت أنه سرطان.. استخراج ملقط نسيه أطباء في بطن مريضة !

عانت امرأة هندية من آلام مبرحة، بسبب ترك ملقط جراحي داخل بطنها بعد خضوعها لعملية قيصرية قبل نحو خمس سنوات. واعتقدت آمي هارشينيا (30 عاماً)، أنها مصابة بالسرطان أو حصوة كلى، لكنها اكتشفت أن أطباء في ولاية كيرالا بالهند، تركوا الملقط الجراحي داخل بطنها عندما أنجبت طفلها في عام 2017، وأُجبرت على الخضوع لعملية جراحية كبرى لإزالة الملقط الفولاذي من جسدها في كلية كوزيكود الطبية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت هارشينيا «أخبروني أن هناك شيئاً معدنياً في معدتي، كاد يتسبب بنزيف مثانتي وينتج عنه التهاب في المسالك البولية، وكان الأطباء يعطونني مضادات حيوية ثقيلة لتخفيف الألم».