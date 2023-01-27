ظهرت عليها أعراض القسط الهندي.. “النمر” يجيب سائلة: أوقفيه فورًا

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دعا استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إلى إيقاف استخدام القسط الهندي فورًا، إذا ما ظهرت أعراض متباينة ومحددة؛ مؤكدًا أن مراجعة الطبيب في هذه الحالة ضرورة ملحة لتقييم الحالة.
وأوضح “النمر” إجابته في رده على سائلةٍ عبر حسابه على “تويتر” تقول: “السلام عليكم دكتور خالد، أستخدم القسط الهندي منذ أسبوع، وظهرت معي أعراض مثل الصداع والخفقان، وكأن صوت هواء بالرأس وثقل بالصدر، هل طبيعي وأستمر أم أوقفه؟ فالوالده -الله يحفظها الله- تقول: معناته استجاب العارض، كملي عليه”؛ حيث قال: “أوقفيه فورًا، وراجعي أقرب طبيب لفحصك وتقييم حالتك”.
يُذكر أن القسط الهندي هو نبتة هندية الأصل تُستعمل في الطب القديم، ويُتداول عنها العديد من الفوائد العلاجية؛ كعلاج الغدة الدرقية، والقرحة الشديدة، وغيرها من الأمراض.