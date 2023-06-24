ظهر مُنحنٍ ومخالب مخيفة.. هكذا سيبدو شكل البشر بعد 100 عام بسبب العمل عن بعد

نشرت قناة “العربية”، فيديوجراف، حول أبعاد ونتائج الانتقال من العمل في الشركات إلى العمل من البيت خلال السنوات القادمة.

وذكرت أنه للحد من انتشار جائحة كورونا، انتقل العمل من المكاتب إلى المنزل، كما أن العديد من المؤسسات أصبحت تعتمد أسلوب العمل عن بعد للموظفين، لكن باحثون من جامعة “ليدز البريطانية”، حذروا من التحول المخيف الذي قد يصيب البشر، ونشرت نموذجا محددا للجسم البشري.

وبينت أن هذا النموذج كشف كيف سيبدو العاملون بالمنزل بحلول عام 2100، موضحا التأثيرات السلبية على شكل الجسم، بسبب استخدام الكمبيوتر ووضعية الجلوس السيئة، والغذاء غير الصحي المتبع خلال فترة العمل.

وأفادت بأن الصور أظهرت جسم سيدة ذات ظهر منحن، ويدين تشبهان المخالب بسبب الكتابة المفرطة، وجسم ممتلئ واحمرار في العينين.