ظهر وهو يصلي.. ما حقيقة اعتناق الملاكم أندرو تيت الإسلام؟

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خطف الملاكم الأمريكي السابق أندرو تيت أنظار الجميع حول العالم في الساعات الأخيرة، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اعتناقه الإسلام.

أندرو تيت ذاعت سمعته كملاكم في السابق، قبل أن يتحول للعمل كأحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

ما حقيقة إسلام أندرو تيت؟

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة صورة للملاكم الأمريكي السابق وهو يقوم بأداء الصلاة في أحد المساجد.

وبالبحث تبين أن مصدر الصورة هو تام خان، صديق أندرو تيت، حيث نشرها عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وأشار إلى أنها كانت في إمارة دبي.

وجاءت تلك الصور بالتزامن مع تغريدة منسوبة لأندرو تيت على موقع التواصل الاجتماعي “جيتر”،كشف فيها عن تحوله إلى الإسلام.

وقال أندرو تيت في التغريدة التي نقلها موقع “سبورتس كيدا” الإنجليزي: “لهذا السبب أنا مسلم، أي مسيحي يؤمن بالخير ويفهم الحرب الحقيقية ضد الشيطان يجب أن يتحول”.

وأتم تيت تغريدته بآية قرآنية كتبها باللغة الإنجليزية: “فاصبر إن وعد الله حق”.

من هو أندرو تيت؟

وُلد أندرو تيت في واشنطن يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 1986، لأب من أصول أفريقية، وهو إيموري تيت الذي كان محترفا للعبة الشطرنج.

نشأ أندرو تيت في لوتون بإنجلترا، وبدأ حياته كلاعب للشطرنج على خطى والده في سن مبكرة، وتحديدا منذ أن كان في الخامسة من عمره.

في 2005، عندما بلغ الـ19 من عمره، بدأ أندرو تيت في ممارسة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة، قبل أن يتم تصنيفه كسابع أفضل منافس في الوزن الخفيف في إنجلترا عام 2008، قبل أن يحصد لقبه الأول في العام التالي.

وواصل أندرو تيت تألقه في السنوات التالية، حتى تم تصنيفه كثاني أفضل ملاكم في الوزن الخفيف في العالم في عام 2012، قبل أن يُتوج بطلا للعالم للمرة الثانية في تاريخه في العام التالي.

وبعد التتويج الثاني ببطولة العالم، اعتزل أندرو تيت الملاكمة، بعد أن خاض 19 نزالا، فاز في 17 منها بالضربة القاضية بحسب تقارير صحفية، ليتحول بعد ذلك إلى ناشط بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي، للحديث في العديد من القضايا المثيرة للجدل.

وتسبب الحديث في تلك القضايا بشكل مستمر إلى مشكلات كبيرة عانى منها الملاكم الأمريكي السابق، حتى تم اتهامه بالعنصرية بالإضافة إلى العديد من الاتهامات الأخرى.