ظهور مفاجئ لملايين من الأسماك النافقة بنهر «دارلينج» الأسترالي

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شهد نهر “دارلينج” الأسترالي، اليوم السبت، ظهور مفاجئ لملايين من الأسماك النافقة، ما أثار قلق المواطنين والسلطات.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية “إيه بي سي” أن الحادث الغامض يعقب فيضانات وتغيرات بالنظام البيئي وربما وقع بسبب نقص مستوى الأكسجين في المياه وارتفاع درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تصل إلى 40 درجة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت السلطات أنها تراقب وتقيم المخاطر على الثروة السمكية بالمنطقة، مشيرة إلى أن معدل نفوق الأسماك هذه المرة يزيد بشكل كبير عما حدث من قبل عامي 2018 و2019.