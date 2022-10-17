عائض القرني: خطاب الملك في مجلس الشورى وثيقة تاريخية تُنبئ عن رؤية مُسدّدة

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قال الدكتور عائض القرني إن خطاب الملك في مجلس الشورى وثيقة تاريخية تُنبئ عن رؤية مُسدّدة لقائد حكيم مُحنّك، يعمل بجدٍّ وإخلاص؛ لِما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وخير البلاد والعباد.

وتابع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “وفّق الله قائدنا وزعيمنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء لما فيه الخير والرشاد”.

وافتتح ـ أمس ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي الأحد أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الملك سلمان أن السعودية أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.

وأضاف أن السعودية تشهد حراكاً تنموياً شاملاً مستهدفةً تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، كما تستهدف دعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن.

وأضاف الملك سلمان أن السعودية تمضي بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي، مشيراً إلى أن السعودية ملتزمة بمساعدة الدول المحتاجة والمتضررة من الكوارث والأزمات.

ونوه الملك سلمان إلى أن المملكة قدمت مساعدات في مجال الأمن الغذائي والزراعي بما يقارب 2.8 مليار ريال.