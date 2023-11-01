عائلة في محافظة العلا تحول مزرعتها إلى بيتٍ ريفي يستهدف السياح من أنحاء العالم

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وسط واحات النخيل التي تحيط بها الجبال الشامخة , حولت عائلة بمحافظة العلا، مزرعتهم إلى بيت مزرعة ريفي أطلقت عليه اسم “تراه” لجذب سياح وزوار المحافظة الذين يأتون إليها من أنحاء العالم.

كما استغلت المكونات المحيطة بالمزرعة في صنع قطع من الديكور والمشغولات اليدوية،وجعل البيت شفافًا حتى تكون المزرعة حاضرة دائمًا حتى عند النوم، حيث يعد المشروع التجربة الأولى في مجال الاستثمارات بالنزل الريفية،حيث تهدف من خلاله إلى التطوير والتوسع في هذا المجال ومنافسة الشركات الكبرى.

وأوضح مدير مؤسسة أجواء المزرعة للسياحة الزراعية هاشم عبد الله البلوي في لقاء أجرته وكالة الأنباء السعودية, أن المشروع يعد محاولة لتفعيل مفهوم السياحة الزراعية بطريقة إبداعية وبفكر محلي، وهدفنا من خلاله تقديم تجربة الحياة بالمزرعة بشكل إبداعي بعيداً عن الإزعاج ،باستخدام مكونات الطبيعة المحيطة كحجر الجبل، وجريد النخل، ورمل السهل،دون التأثير على البيئة.

وأشار إلى أن جميع من يعمل بالمنتجع هم من أفراد العائلة بتخصصات وأعمال مختلفة، ما بين الإدارة والإشراف والترجمة والتقديم والتنظيم،حيث نقدم للضيف خدمات بجودة عالية، من أطعمة ومشروبات وأكلات شعبية تتميز بها المحافظة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من قطف محاصيل المزرعة المتنوعة على نحو مباشر.

وأضاف البلوي أن التوجه السياحي الكبير الذي تشهده محافظة العلا دفعهم لهذا المشروع ، مبيناً أن للهيئة الملكية لمحافظة العلا دوراً بارزاً في تحفيز ودعم وتأهيل شباب وشابات المحافظة , ليكونوا سواعد وطنية فعّالة في بناء مستقبلها وتقديمها بجميع أبعادها للعالم كونها وجهة سياحية وتاريخية ملهمة.

ودعا البلوي جميع الشباب والشابات في المحافظة بأن يحولوا أفكارهم إلى واقع، وفرص عمل قابلة للتطبيق، تدرّ عليهم مكاسب كبيرة ودخلًا إضافيًا فبالتوكل والعزيمة يصل كل شخص إلى مبتغاه .