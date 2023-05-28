عاجل.. أردوغان: فزت في جولة الإعادة بدعم الشعب.. ولن نتنازل عن الديمقراطية

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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد، خطابا لمناصريه من مدينة اسطنبول، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.

وقال أردوغان: “نحن عشاق اسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر”.

وأضاف: “نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين..أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة”.

وتابع: ” فزت في جولة الإعادة بدعم الشعب.. ولن نتنازل عن الديمقراطية”.

وأكمل أردوغان: “قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا”، مؤكدا أن “الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات”.

واستطرد الرئيس التركي: “أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليتشدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات”.