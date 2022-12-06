عاجل.. أول إجراء من ملك المغرب بعد فوز أسود الأطلس

أجرى ملك المغرب الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا، بأعضاء المنتخب المغربي بمناسبة تأهلهم إلى دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم.

ووفق وكالة الأنباء المغربية قدم الملك خالص التهاني للاعبين، على فوزهم.

أصبح المغرب أول بلد عربي يصل دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح على إسبانيا في دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.

وانتصر المغرب 3-صفر في ركلات الترجيح عقب تعادل الفريقين دون أهداف بعد وقت إضافي في استاد المدينة التعليمية، ليصبح المنتخب المغربي أيضا أول فريق إفريقي يصل هذه المرحلة في كأس العالم من ذغانا في نهائيات 2010.

وسجل أشرف حكيمي، المولود في إسبانيا وخريج أكاديمية ريال مدريد، الركلة الحاسمة في شباك الحارس الإسباني أوناي سيمون بعد فشل لاعبي إسبانيا في تسجيل أي من ركلاتهم.

وخلال 90 دقيقة ثم الوقت الإضافي، استحوذت إسبانيا على الكرة لفترات أطول لكنها فشلت في صنع فرص حقيقية أمام الدفاع المغربي الصلب.

ويلتقي المغرب في دور الثمانية مع البرتغال أو سويسرا.