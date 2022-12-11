عاجل.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد إقصاء البرتغال من كأس العالم

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، عن حزنه بعد إقصاء منتخب بلاده من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال البرتغالي رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”: “كان الفوز بكأس العالم أكبر حلم لي والأكثر طموحًا في مسيرتي ، لحسن الحظ حققت العديد من البطولات الكبيرة بما في ذلك مع البرتغال ، ولكن وضع اسم البرتغال على رأس كرة القدم كان أكبر أحلامي ، لقد قاتلت من أجل ذلك”.

واضاف: ” لعبت مع لاعبين عظماء في النسخ الستة التي لعبتها من كأس العالم على مدار الـ 16 سنة الماضية ، وبدعم الجماهير قدمت كل شيء ولم أنسحب من هذه المعركة ولم أترك هذا الحلم ، لكن مع الأسف إنتهى هذا الحلم بالأمس”.

وأكمل: “‏أريد ان يعرف الجميع بأن كان هناك الكثير من الحديث والتكهنات لكن تركيزي على البرتغال لم يتغير ، كنت دائمًا أقدم كل شيء من أجل هذا الحلم”.

واختتم حديثه، قائلا: “في الوقت الحالي ليس هناك الكثير لأقوله لكن شكرا البرتغال شكرًا قطر”.

وتم إقصاء المنتخب البرتغالي من ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوز المغرب بهدف نظيف سجله يوسف النصيري، لينتهي حلم نجم مدريد السابق في الفوز بالمونديال.