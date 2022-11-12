أول تعليق من نواف العابد بعد استبعاده من قائمة الأخضر في كأس العالم 2022

علق نواف العابد، لاعب وسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، على استبـــــعاده من القائمة النهائية للصقور، حيث يستعد الأخضر للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، خلال الشهر الجاري

ومنذ قليل، أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، القائمة النهائية لـ الأخضر، والتي من المقرر مشاركاتها في نهائيات مونديال قطر 2022، حيث ستقام ما بين الفـترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر

ووجه نواف العابد رسالة، عبر حسابه الشخصي على موقع “سناب شات”، بعد استبعاده من المونديال قائلًا: “أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد الحمدلله على كل حال تمنيت أن أكون مع اخواني وزملائي في اخر مونديال لي”.

وأضاف نجم نادي الشباب: “فخور وسعيد عن كل ما قدمته طوال مسيرتي الكرويه مع المنتخب أتمنى بأن أكون ولم أبخل بتقديم كل جهد وتضحية اتجاه الوطن اللي اعطاني الكثير”.

وشارك نواف العابد في 43 مباراة دولية مع الأخضر، كانت منذ أغسطس 2010، تمكن خلالها من تسجيل ثمانية أهداف، ولم يُشارك في كأس العالم من قبل، حيث تم استبعاده رغم وجوده في معسكر الأخضر.