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عاجل.. أول تعليق من وزير التعليم الأسبق بعد التشكيل الوزاري الجديد

حمد آل شيخ: أشكر كافة زملائي وزميلاتي منسوبي التعليم

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 سبتمبر 2022 - 10:15 مساءً
الدكتور حمد آل الشيخ

المناطق ـ أحمد حماد

تقدم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم الأسبق، بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الملكية الكريمة فيه وتعيينه وزيرًا للدولة.

ووجه الشكر أيضا لزملائه في وزارة التعليم، قائلا: ” أشكر كافة زملائي وزميلاتي منسوبي التعليم الذين كانوا عونًا لي في مسيرة التطوير؛ سائلاً الله أن يحفظ قيادتنا، ويديم على وطننا الخير والرخاء”.

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وأعاد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز تشكيل مجلس الوزراء بتعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسا للمجلس.

وجاء في الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ : “يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، استثناء من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”.

وحسب الأمر الملكي فقد تم تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للداخلية.

التشكيل الوزاري الجديد

وأصدر الملك ثلاثة أوامر ملكية بهذا الخصوص، تم بموجبها إعادة تشكيل المجلس.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 سبتمبر 2022 - 10:15 مساءً
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