عاجل.. أول تعليق من وكيل فهد المولد بعد استبعاده من مونديال قطر 2022

وصف وكيل فهد المولد، جراح الظفيري، قرار استبعاده من التشكيلة السعودية قبل أيام فقط من المونديال بأنه “صادم”، حيث أعلن عن استبعاده صباح اليوم، وكانت هذه المرة بمثابة صدمة لـ الشارع الرياضي السعودي.

وأعلن رئيس منتخب فرنسا، هيرفي رينارد، استبعاد اللاعب فهد المولد نجم الأخضر والشباب من القائمة الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر، بسبب قضية المنشـــطات التي تُنـــظر أمام محكــمة التحكيم الرياضي “كاس”.

وعلق جراح الظفيري وكيل اللاعب فهد المولد، على رد الفعل تجاهه واللاعبين في تصريح لقناة الكأس، قائلاً: “نشعر بالصدمة والاستغراب لقرار استبعاد فهد المولد!، لا أعتقد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان مهملاً في تعامله مع قضية المنشطات”.

وتابع جراح الظفيري: “اللاعب فهد المولد أصيب بصدمة من هذا القرار أي لاعب يريد المشاركة في المونديال، وليس لدينا تحرك ملموس ، سيعود اللاعب لنادي الشباب ونتمنى أن ينضم للمنتخب السعودي للمزايا القادمة”.