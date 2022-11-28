عاجل.. إصابة جديدة تضرب صفوف المنتخب السعودي قبل مباراة المكسيك

جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في حالة من الخوف الشديد قبل مواجهة المكسيك، حيث يواجه الأخضر المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال “قطر 2022”.

على هذه الخلفية، أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، أن لاعب وسط نادي الهلال محمد كنو لم يشارك في التدريبات الجماعية لـ الأخضر السعودي اليوم الثلاثاء، واكتفى بتمارين استرجاعية، مع المعد البدني، على هامش تدريبات المنتخب الوطني.

إصابات متعددة للمنتخب السعودي تهدد مسيرته في كأس العالم، خاصة بعد خروج الثنائي ياسر الشهراني وسلمان الفرج رسمياً وتضرر محمد البريك، وبالمثل، سيغيب عبد الإله المالكي عن المباراة ضد المكسيك، بسبب الإيقاف.

وتحتل السعودية المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن المكسيك؛ حيث سيضمن الفوز، تأهل الأخضر مباشرة، إلى دور الـ16، بغض النظر عن نتيجة الأرجنتين وبولندا.

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