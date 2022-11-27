عاجل.. إصابة جديدة في صفوف المنتخب السعودي قبل مواجهة المكسيك

تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أخبار غير جيدة، خاصة في ظل الغيابات التي يعاني منها الأخضر ضد المكسيك بداعي الإيقاف، حيث أصيب أحد لاعبي الصقور الخضراء قبل مواجهته في الجولة الثالثة.

إصابة جديدة في صفوف الأخضر

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب محمد البريك عن وجود إصابة في عضلة الساق، وبالتالي من المقرر غيابه عن مباراة الأخضر ضد المكسيك ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى التدريبات تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قبل انطلاق مباراته ضد المكسيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وتدرب الأخضر في مقر إقامته في قطر، حيث قسم رينارد لاعبي المنتخب الوطني إلى مجموعتين المجموعة الأولى تتكون من لاعبين يشاركون بشكل أساسي في المــــباراة التي كانت ضد منتخب بولندا، وتتكون المجموعة الثانية من البقية.

تدريبات الأخضر قبل مواجهة المكسيك

ويقوم المدرب هيرفي رينارد بتعيين المجموعة الأولى، تمارين التعافي “اللياقة البــــدنية”، أما المجموعة الثانية، فكان تدريبهم في “ملعب منتجع سيلين” في البداية تمرين إحماء، ثم تمارين مربعات ثم أجروا تدريبات جماعية بين الشوطين.جهة

والجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتأخر يتساوى بثلاث نقاط مع الأرجنتين بترتيب المجموعة الثالثة في المونديال وبفارق نقطة خلف المتصدر بولندا، بينما تتأخر المكسيك بنقطة واحــــدة عن القاع.

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