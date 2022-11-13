عاجل: استبعاد فهد المولد من قائمة الأخضر بكأس العالم بسبب المنشطات

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني استبعاد فهد المولد لاعب الأخضر ونادي الشباب من القائمة الرسمية المشاركة في مونديال قطر 2022.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي أن بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي “كاس” الخاصة باللاعب فهد المولد وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية في اتحاد الكرة ومحامي الاتحاد تم اتخاذ إجراء احترازي من رينارد باستبعاد المولد من قائمة الأخضر المشاركة في كأس العالم.

وأوضح بيان المنتخب السعودي، أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، قرر استدعاء اللاعب نواف العابد صانع ألعاب نادي الشباب من أجل الانضمام إلى قائمة منتخب السعودية بدلا من المولد.