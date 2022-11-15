عاجل.. الاتحاد والشباب مهددين بالهبوط والهلال المستفيد.. الحقيقة!

شهدت الساعات القليلة الماضية معركة قانونية ضخمة، من جهتي الساحر الشاب فهد المولد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله نجما الشباب والاتحاد.

وعلق مركز التحكيم الرياضي ايقاف المغربي حمدالله لمدة “4 اشهر” في قضيتي مخالفة القواعد والمفاوضات مع اتحاد الكرة، وتعاطي المنشطات على التوالي وخفض ايقاف الميعاد الى “18 شهرا”.

وهناك أنباء ظهرت في الساعات القليلة الماضية تفيد بحدوث خطأ إجرائي في مركز التحكيم، وعليه فإن مشاركة الاثنين في مباراة الاتحاد والشباب باطلة.

وكشف الصحفي الرياضي محمد الغامدي عن حقيقة استبعاد نتائج الاتحاد والشباب في المباراة التي شارك فيها حمد الله والمولد.

وسجل كل من الاتحاد وحمد الله 14 نقطة والشباب والمولد 10 نقاط، وشمل ذلك تعادلًا مع نادي الهلال في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأصدر الغامدي بيانا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نفى فيه إلغاء نتيجة مباراة الاتحاد والشباب، وأكد، أن الاتحاد والشباب غير مسؤولين عن أي أخطاء إجرائية من قبل مركز التحكيم الرياضي في قضيتي حمدالله والمولد.

وأكد الغامدي أن الاتحاد والشباب حصلوا على موافقة الجهات الرسمية “مركز التحكيم الرياضي” لمشاركة عبدالرزاق حمدالله وفهد المولد لذا تواجدهم في المباراة صحيح 100٪.