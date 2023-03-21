عاجل.. “الانضباط” تغرم مدرب النصر على خلفية أحداث مباراة أبها

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن إلزام مدرب النصر رودي غارسيا بدفع غرامة مالية قدرها 37,500 ألف ريال لعدم ارتداءه البطاقة التعريفية خلال مواجهة أبها، في مخالفة تعد الثالثة من نوعها للمدرب.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز على الفتح بخماسية مقابل هدف، فيما فاز النصر على أبها على ملعب مرسول بارك بهدفين مقابل هدف، حيث يتنافس على العالمي مع العميد على صدراة الجدول، ويأتي الهلال رابعًا برصيد 39 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

1- الاتحاد (50 نقطة)

2- النصر (49 نقطة)

3- الشباب (44 نقطة)

4- الهلال (39 نقطة)

5- التعاون (35 نقطة)

6- الفتح (32 نقطة)

7- ضمك (28 نقطة)

8- الطائي (26 نقطة)

9- الرائد (25 نقطة)

10- الفيحاء (24 نقطة)

11- الاتفاق (23 نقطة)

12- أبها (23 نقطة)

13- الوحدة (22 نقطة)

14- الخليج (17 نقطة)

15- العدالة (17 نقطة)

16- الباطن (9 نقاط)

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