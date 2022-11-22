عاجل.. التعليم: تأجيل اختبارات يوم غد الأربعاء وعقدها 7-12-2022

أعلنت وزارة التعليم تأجيل اختبارات يوم غد الأربعاء للطلاب والطالبات.

ووفق الحساب الرسمي للمتحدث باسم التعليم العام أ. ابتسام الشهري، فمن المقرر أن تُعقد في يوم الأربعاء 13-5-1444 الموافق 7-12-2022 في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وجاء في بيان عن الوزارة: “بناءً على التوجيه الملكي الكريم أن يكون يوم غدٍ الأربعاء إجازة لموظفي الدولة والقطاع الخاص والطلبة في جميع المراحل التعليمية؛ فقد تقرر تأجيل اختبارات يوم غد الأربعاء للطلاب والطالبات على أن تُعقد في يوم الأربعاء 13-5-1444 الموافق 7-12-2022 في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني”.