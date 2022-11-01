عاجل.. الرئيس التونسي: لن يعم السلام إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال مشاركته في القمة العربية 31، إنه لن يعم السلام إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأكد أنه لا يمكن في هذا اليوم، وفي هذه الأرض التي خضبت بدمائها أكثر من مليون ونصف المليون شهيد، إلا أن أحيي أشقاءنا في الجزائر قيادة وشعبا بذكرى اندلاع ثورة التحرير: «لقد صمم يومئذ الشعب الجزائري، وفي هذا اليوم بالذات على التحرر، فحقق التحرر الذي صمم على تحقيقه بالدم في كل مكان، بدماء الشهداء الذكية الطاهرة التي التحقت بالرفيق الأعلى».

وأضاف خلال افتتاح القمة العربية بالجزائر، ويجري بثها عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لن ننسى أبدا امتزاج دماء الشهداء الأبرار في تونس مع شهداء أشقائنا في الجزائر، مع دماء الأشقاء العرب في عديد من البلدان، ومن بينها فلسطين، لأننا نتقاسم الروح النضالية من أجل الحرية والانعتاق والعزة والكرامة».

وتابع: «كما نتقاسم مع كل أبناء الأمة العربية نفس هذه القيم التي نتشوق إليها ونتطلع إلى تحقيقها، نلتقي في هذا المكان وأهم من اللقاء وأهم من الاجتماع على أهميته في الجزائر، لأنه يجمع الأخوة والأشقاء حول جملة من الحلول ويجمعهم للاتفاق على الحد الأدنى من المقاربات والوسائل التي تتيح لنا تجاوز ما تراكم في السابق من خلافات وما استجد، خاصة في السنوات الأخيرة من تطورات».