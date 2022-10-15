عاجل.. الصين تهدد باستخدام القوة مع تايوان وتحذر من هذا التصرف

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قال المتحدث باسم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، سون يه لي، إن بلاده لا تستبعد اللجوء للقوة لحل مشكلة تايوان.

وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي، أن استخدام القوة لن يكون إلا في حال محاولة انفصال الجزيرة، أو حدوث تدخل خارجي فيها.

أوضح سون يه لي قائلا: “إننا لا نتعهد بالتخلي عن اللجوء إلى القوة.. نحتفظ بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد تدخل القوى الخارجية، وضد العدد الصغير للغاية من القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية”​​​.

وأكد أن “هذا لن يكون موجها بأي حال من الأحوال ضد شعب تايوان، لأن هدف بكين هو الحفاظ على آفاق إعادة التوحيد السلمي للجزيرة مع البر الرئيسي الصيني”.