عاجل.. المغرب تصعد إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها

تأهل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد التفوق على المنتخب الإسباني بركلات الترجيج، بنتيجة 3_0.

انجاز تاريخي

وبهذه النتيجة يكون المنتخب المغربي قد صعد إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركتهم في مونديال العالم.

ويعتبر منتخب المغرب هو الممثل الوحيد للعرب بعد خروج منخبات السعودية وقطر وتونس، من دور المجموعات.

ملخص المباراة

في الدقيقة الـ 25، اختبار كبير وناجح لدفاعات المغرب من خلال الضغط حامل الكرة، مرابط وقف سداً منيعاً لتسديدة فران توريس لكن الحكم المساعد رفع رايته معلناً عن التسلل على مهاجم برشلونة.

وفي الدقيقة الـ26، أخطر فرص الشوط بواسطة أسينسيو الذي سدد من زاوية صعبة أصابت الشباك المغربية من الخارج، وسيطر المغرب فيما بعد على المباراة حيث حقق انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واستمر التعادل السلبي في المباراة حتى النهاية، ومن ثم بدأت ركلات الترجيح والتي انتهت لصالح المنتخب المغربي .