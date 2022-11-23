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عاجل: المغرب يفرط في تحقيق الفوز على كرواتيا ويكتفي بنقطة التعادل بكأس العالم

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 23 نوفمبر 2022 - 3:01 مساءً

تعادل المنتخب المغربي في افتتاح مبارياته بكأس العالم 2022، أمام المنتخب الكرواتي، وكان في إمكان أسوط الأطلس خطف النقاط الثلاث وتحقيق الفوز.

وانتهت المباراة التي جمعت منتخبي المغرب وكرواتيا بالتعادل السلبي، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم قطر 2022، في مباراة متكافئة من الطرفين.

وظهر المنتخب المغربي بأداء جيد في أول مباراة يخوضها ببطولة كأس العالم في النسخة الحالية، وهدد لاعبي المغرب مرمى كرواتيا في أكثر من مناسبة.

وحصد المنتخب المغربي نقطة ثمينة جراء التعادل مع وصيف بطل كأس العالم في النسخة الماضية، الذي ظهر متواضع في أول مباراة له في النسخة الحالية من مونديال قطر.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 23 نوفمبر 2022 - 3:01 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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